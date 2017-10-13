У Швеції відкрили стрілянину: четверо постраждалих

Невідомий відкрив стрілянину в центрі міста Троллеборг, у результаті чого кілька людей отримали поранення. Про це повідомляє The Telegraph.

Місцева влада інформує про 4 постраждалих, вони госпіталізовані. Район події оточено, на місці працює поліція та швидка допомога. Інформації про підозрюваного поки немає. Поліція поки не кваліфікує стрільбу як тероризм.

Троллеборг – це шведське портове містечко, розташоване в 20 милях на південний схід від Данії.

Читайте такожПоліція представила нову версію розстрілу в Лас-Вегасі

Нагадаємо, у результаті теракту у Стокгольмі у квітні цього року загинуло 5 осіб, ще 15 отримали поранення.