У Швеції відкрили стрілянину: четверо постраждалих
08:19, 13 жовтня 2017Світ
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Район події оточено, на місці працюють міліція і швидка допомога. Інформації про підозрюваного поки немає.
Ілюстрація REUTERS
Невідомий відкрив стрілянину в центрі міста Троллеборг, у результаті чого кілька людей отримали поранення. Про це повідомляє The Telegraph.
Місцева влада інформує про 4 постраждалих, вони госпіталізовані. Район події оточено, на місці працює поліція та швидка допомога. Інформації про підозрюваного поки немає. Поліція поки не кваліфікує стрільбу як тероризм.
Троллеборг – це шведське портове містечко, розташоване в 20 милях на південний схід від Данії.
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Нагадаємо, у результаті теракту у Стокгольмі у квітні цього року загинуло 5 осіб, ще 15 отримали поранення.
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