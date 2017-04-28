Кількість жертв теракту в Стокгольмі зросла до п'яти

14:13, 28 квітня 2017
Світ
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Три тижні жінка безуспішно боролася за життя.

Вантажівка в’їхала в натовп людей у центрі Стокгольма / Фото aftonbladet.se

До п’яти зросла кількість загиблих внаслідок теракту в столиці Швеції Стокгольмі, передає Радіо Свобода.

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«Жінка віком близько 60 років, яка лікувалася в клініці на півдні Швеції через травму, отриману в зв’язку з терактом, померла вранці 28 квітня», - ідеться в заяві шведської поліції.

7 квітня вантажівка в’їхала в натовп людей у центрі Стокгольма. Поліція затримала у зв’язку з терактом 39-річного вихідця з Узбекистану.

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Теги: #смерть#теракт#Швеція#Стокгольм