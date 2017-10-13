"Ви нам не необхідні": Ердоган про членство в ЄС
14:47, 13 жовтня 2017Світ
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За словами президента, Туреччина готова до припинення переговорів з ЄС із цього питання.
Реджеп Тайіп Ердоган / REUTERS
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Анкара не потребує членства в Європейському союзі, передає РИА «Новости».
За словами президента, Туреччина готова до припинення переговорів з ЄС із цього питання.
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«ЄС змушує нас чекати. Ми терпимо. Якщо ви чесні, то зробіть заяву, давайте з цим покінчимо. Ми вас не потребуємо», — сказав він.
У липні прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що Анкара все ще хотіла б вступити в Європейський союз, але в даний час блоку потрібно змінитися.
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