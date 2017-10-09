Ердоган уникає відповіді щодо можливості запровадження санкцій проти РФ
Лідера турецької держави запитали, чи готова його країна до запровадження санкцій щодо Росії.
Президент Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган уникає відповіді щодо можливості запровадження санкцій проти Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, це випливає з його відповіді на спільній прес-конференції з главою Української держави Петром Порошенком у Києві.
Зокрема, лідера турецької держави запитали, чи готова його країна до запровадження санкцій щодо Росії з огляду на постійні заяви про підтримку територіальної цілісності України.
«Я і на попередніх прес-конференціях розповідав, наскільки делікатним для нас є питання Криму. Ми зараз намагаємося вжити будь-яких заходів стосовно наших братів кримських татар, які перебувають в ув'язненні, і я думаю, що з часом ми отримаємо результат цих зусиль», - сказав Ердоган.
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«Ми слідкуємо за цією ситуацією, і позиція Туреччини стосовно Криму і взагалі в цих питаннях як на національному, так і міжнародному рівнях, відома. Ми не будемо бачити наших братів окремо від нас, і не бачимо їх такими в майбутньому», - заявив президент Туреччини.
Як відомо, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі було створено так звані Донецьку і Луганську «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.