Лісові пожежі в Португалії: кількість жертв зросла до 27 осіб

Агентство цивільного захисту Португалії повідомило про щонайменше 27 загиблих та 51 постраждалого в результаті лісових пожеж, які вирують в країні з вихідних. Непідтверджена кількість осіб вважається зниклими без вісті, повідомляє "112 Україна".

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За даними прес-секретаря агентства Патриції Гаспар, 15 постраждалих від вогню перебувають у вкрай важкому стані.

Гаспар заявила, що ситуація з лісовими пожежами раніше критична через температуру вище 30 градусів. Оптимістичним є те, що наближається більш прохолодна і волога погода.

Смерті від пожеж зафіксовано в густонаселених центральних і північних частинах Португалії.

Рятувальні служби Португалії виявили понад 500 лісових пожеж в неділю – рекордна кількість за один день, зафіксована протягом року, і найгірша за останні 10 років.