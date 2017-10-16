Білий дім оприлюднив програму візитів Трампа до країн Південно-Східної Азії

Президент США Дональд Трамп відвідає Японію, Республіку Корея, Китай, В'єтнам, Філіппіни і американський штат Гаваї з 3 по 14 листопада 2017 року.

Подробиці поїздки у понеділок оприлюднила прес-служба Білого дому, повідомляє Радіо Свобода.

Відзначається, що 3 листопада президент відвідає Гаваї, де командування Тихоокеанського командування США поінформує його про становище в регіоні. Трамп відвідає Перл-Харбор і Меморіал USS ​​ARIZONA.

Глава Білого дому розпочне свій візит по країнах Азії з Японії 5 листопада. Трамп візьме участь у двосторонніх зустрічах з прем'єр-міністром Сіндзо Абе, який також прийме у себе родини японських громадян, викрадених північнокорейським режимом.

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Під час візиту до Республіки Корея 7 листопада Трамп візьме участь у двосторонній зустрічі з президентом Мун Чже Іном і відвідає американських і південнокорейських військових. Президент виступить у Національних зборах, де віддасть належне міцному союзу між США і Республікою Корея і закличе міжнародну спільноту єднатися в максимальному тиску на Північну Корею.

8 листопада президент Трамп прибуде до Пекіна для проведення низки двосторонніх, комерційних і культурних заходів, включаючи зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном. 10 листопада президент відправиться до Данангу (В'єтнам). Там він візьме участь у нараді економічних лідерів країн Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) і виступить з промовою на саміті глав АТЕС.

11 листопада він відвідає Ханой (В'єтнам) з офіційним візитом і для двосторонніх переговорів з президентом Тран Дай Куангом та іншими високопоставленими в'єтнамськими лідерами.

Президент Трамп прибуде до Маніли, Філіппіни, 12 листопада, щоб взяти участь у Спеціальный вечері з нагоди 50-річчя Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), а також зустрінеться з президентом Філіппін Родріго Дутерте.