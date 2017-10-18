За рік Трамп збіднів на $600 мільйонів доларів і втратив 92 позиції у рейтингу найбагатших людей США (відео)
10:40, 18 жовтня 2017Світ
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Нині статки Трампа оцінюють у трохи більше 3 мільярдів доларів.
Дональд Трамп / REUTERS
Дональд Трамп за рік втратив 92 позиції у рейтингу найбагатших людей США. Про це йдеться у сюжеті ТСН.
За рік президент не дорахувався шестисот мільйонів доларів. Нині статки Трампа оцінюють у трохи більше 3 мільярдів доларів. Він знаходиться на 248 сходинці у рейтингу 400 багатії США.
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Вже традиційно найбагатшою людиною планети залишається Біл Гейтс. Його достаток експерти оцінюють у 89 мільярдів доларів.
Дональд Трамп за рік втратив 92 позиції у рейтингу найбагатших людей США
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