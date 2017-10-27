У США вперше опублікували майже три тисячі документів про вбивство Кеннеді

Близько трьох тисяч документів про вбивство президента Джона Кеннеді в 1963 році вперше опубліковані в США за розпорядженням президента Дональда Трампа. Матеріали доступні на сайті національних архівів США.

Агентство РИА "Новости" з посиланням на заяву прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс повідомляє, що документи щодо вбивства 35-го президента США Джона Кеннеді будуть містити лакуни лише в рідкісних випадках.

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"Національні архіви поширять додаткові документи з редагуванням тільки в дуже рідкісних випадках, до крайнього терміну 26 квітня 2018 року", - заявила Сандерс.

Вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді було скоєно в п'ятницю 22 листопада 1963 року в Далласі (штат Техас) в 12:30 за місцевим часом. Кеннеді був смертельно поранений пострілом з рушниці, коли він разом зі своєю дружиною Жаклін їхав у президентському кортежі по Елм-Стріт.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп пообіцяв розсекретити документи про вбивство Кеннеді. Закон про публікацію цих матеріалів був підписаний президентом Джоджем Бушем-старшим в 1992 році.