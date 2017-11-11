У Варшаві сьогодні пройде один з найбільших маршів екстремістів

Представники фашистських та інших вкрай правих радикальних організацій мають намір сьогодні, 11 листопада, зібратися в столиці Польщі Варшаві для проведення одного з найбільших в Європі маршів. Про це повідомляє АР.

Крім поляків, в марші, який збігся з днем незалежності Польщі, будуть брати участь ультраправі з Швеції, Угорщини, Словаччини та інших країн.

Марш пройде під гаслом "Ми хочемо Бога" - це слова зі старої релігійної польської пісні.

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При цьому Рафал Панковскі, голова антиекстремістської асоціації Never Again, пояснив, що незважаючи на гасло, марш не слід пов'язувати з хритсианскими релігійними переконаннями, оскільки ультраправі "неоязичники" планують брати участь в акції разом з римо-католицькими групами.

За його словами, Варшавський марш настільки великий, що може стати найбільшим у світі зібранням вкрай правих екстремістів.

Раніше повідомлялося, що австрійські ультраправі заявили, що Крим є частиною Росії і санкції треба зняти.