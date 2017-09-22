Австрійські ультраправі заявили, що Крим є частиною Росії і санкції треба зняти
13:12, 22 вересня 2017Світ
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У політичній силі вважають, що Крим, анексований Росією, став її частиною і це врешті треба прийняти.
Иллюстрация REUTERS
Лідер ультраправої Австрійської народної партії Гайнц-Крістіан Штрахе заявив, що Крим є частиною Росії і це потрібно врешті прийняти.
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"Крим реально є частиною Росії. Це потрібно прийняти. Санкції врешті необхідно скасувати", - зазначив Штрахе.
Лідер австрійських ультраправих наголосив, що його політична сила завжди виступала проти санкцій.
"Ми від початку були проти економічних санкцій проти Росії. Вони шкодять нашій економіці і є абсолютно беззмістовними", - сказав Штрахе.
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