Помер один із засновників AC/DC Малкольм Янг

Один із засновників групи AC/DC Малкольм Янг помер у віці 64 років, повідомляється на сторінці колективу на Facebook.

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"Сьогодні з глибоким сумом AC/DC змушені оголосити про смерть Малькольма Янга", - йдеться в повідомленні.

На сторінці групи також сказано, що як гітарист, автор пісень, співак, він був перфекціоністом і унікальною людиною.

"Як його братові, важко виражати словами те, яке він мав значення для мене впродовж мого життя, зв'язок, яка була між нами, була унікальною і дуже особливою", - написав брат померлого Ангус.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні помер Джордж Янг, який був продюсером групи.

Довідка: Малькольм і його брат Ангус заснували AC/DC в листопаді 1973 року, коли Мальколму було 20 років, а Ангусу 18.

У 2009 році журнал Classic Rock включив Малкольма (як і його брата Ангуса) у список найкращих гітаристів усіх часів.

У квітні 2014 року Малькольм через проблеми зі здоров'ям припинив участь у групі. У вересні 2014 року сім'я Малькольма Янга підтвердила, що він страждає від деменції - хвороби мозку, що викликає порушення пам'яті та розумової функції.