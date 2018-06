Помер один із продюсерів AC/DC Джордж Янг

Австралійський музикант шотландського походження, відомий по своїй роботі з групами Easybeats і AC/DC, помер у віці 70 років. Про це повідомляється на офіційному сайті групи.

«З болем у серці ми повинні оголосити про смерть нашого улюбленого брата і наставника Джорджа Янга. Без його допомоги і настанов не було б AC/DC. Не можна було уявити собі більш професійного музиканта, радника, композитора, продюсера і наставника», — повідомили в групі.

Читайте такожУ США помер засновник Playboy Х'ю Хефнер

Джордж Янг народився в 1946 році в Шотландії в родині з чотирьох синів. У 1963 році родина переїхала до Австралії.

Джордж Янг - брат Малькольма і Ангуса Янгов, засновників AC/DC. Він виступав в якості одного з продюсерів колективу. Крім цього, Янг грав на гітарі в австралійському рок-гурті The Easybeats і писав тексти пісень. Колектив здобув популярність завдяки хіту Friday on My Mind.