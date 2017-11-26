Іран погрожує Європі наростити дальність ракет
Якщо Європа захоче перетворитися на загрозу, Іран збільшить дальність ракет.
Іран збільшить дальність своїх ракет, якщо Європа буде йому погрожувати.
Про це заявив заступник глави Корпусу вартових ісламської революції Хосейн Саламі, повідомляє Європравда з посиланням на Reuters.
"Якщо ми і зберігаємо дальність наших ракет відстанню до 2000 км, то це не тому що у нас не вистачає технологій. Ми виконуємо нашу стратегічну доктрину" - сказав він.
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"Досі ми відчували, що Європа не є загрозою, тому ми не збільшили дальність наших ракет. Але якщо Європа захоче перетворитися на загрозу, ми збільшимо дальність", - заявив Саламі.
Раніше глава Корпусу вартових ісламської революції Мохаммад Алі Джафарі заявив, що ракети дальністю 2 тисячі кілометрів можуть покрити "більшість американських інтересів і сил" у регіоні, тому Ірану немає потреби збільшувати дальність ракет.
Франція раніше закликала до безкомпромісного діалогу з Іраном щодо його ракетної програми. Іран наполягає, що його ракетна програма спрямована на захист і не є предметом обговорення.
Раніше президент США Дональд Трамп оголосив у п'ятницю, 13 жовтня, про нову всеосяжну стратегію Вашингтона стосовно Ірану.