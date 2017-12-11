У Китаї популярний руфер зняв на камеру власну смерть (відео)

8 листопада популярний у Китаї руфер У Юннін під час виконання трюку впав з вершини 62-поверхового хмарочосу в місті Чанша. Він піднявся на дах будинку, щоб зняти відеоролик для невідомого спонсора.

За це руфер повинен був отримати близько 15 тисяч доларів, які планував витратити на весілля і лікування матері. Камера, встановлена руфером для зйомки ролика, зафіксувала момент, коли він зірвався з даху. Близькі підтвердили смерть руфера лише через місяць, передає "Meduza".

Про самого У Юнніна відомо небагато. Йому 26 років, він родом з Нінся — автономного регіону в центральній частині Китаю. Раніше Юннін був каскадером і знімався в серіалах як актор масовки, захоплювався бігом і бойовими мистецтвами.

З лютого 2017 року У Юннін почав публікувати відео з трюками на дахах хмарочосів у різних містах Китаю. Він писав в Weibo, китайському аналогу twitter, що виконує їх без страховки і покладається тільки на свою фізичну підготовку. За дев'ять місяців руфер виклав понад 300 відео; кількість його абонентів перевищила мільйон чоловік.

Поступово хобі стало приносити У Юнніну гроші. Як пише Daily Mail, на одному з китайських стримігнових сервісів він провів 217 прямих трансляцій, за які отримав 55 тисяч юанів (близько восьми тисяч доларів). Глядачі платили йому віртуальною валютою, якщо їм подобалося відео. Крім того, руфер брав участь у рекламних кампаніях для соціальних мереж.

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У Юннін опублікував останнє відео в Weibo вранці 8 листопада. Через кілька тижнів його шанувальників стурбувала відсутність нових записів в соцмережах; вони припустили, що з руфером щось сталося. Підозри підтвердилися, коли 8 грудня дівчина У Юнніна опублікувала запис «Я думаю про 8 листопада — день, коли ти покинув цей світ». Поліція підтвердила, що 8 листопада У Юннін загинув, впавши з даху хмарочоса в місті Чанша.

Руфер знімав там відеоролик, для якого повинен був підтягуватися, звісивши ноги вниз і тримаючись за край покрівлі 62-поверхового хмарочоса. Зробивши кілька підтягувань, він, ймовірно, спробував вибратися на дах, але зірвався вниз. Момент падіння зняла камера, яку У Юннін встановив на іншу частину будинку для зйомки трюку. Це запис з'явився в інтернеті, однак невідомо, хто і коли його опублікував.

Ролик на даху хмарочоса в Чанша руфер знімав для невідомого спонсора і повинен був отримати за нього 100 тисяч юанів (близько 15 тисяч доларів). Прийомний батько загиблого розповів журналістам, що ці гроші У Юннін планував витратити на лікування матері і на власне весілля. Через два дні після зйомок ролика він планував зустрітися з батьками своєї дівчини і попросити у них її руки.

Після смерті У Юннина в Weibo та інших соціальних мережах Китаю почалися дискусії про небезпеку руфинга. Деякі хвалили руфера за сміливість і бажання зібрати гроші на весілля і лікування матері, однак більшість розкритикував його за занадто ризиковану поведінку.

Увага! Відео містить сцену загибелі людини. Не рекомендується для людей зі слабкими нервами і особам, що не досягли 18 років