В Австралії автомобіль наїхав на натовп людей (фото, відео)
09:31, 21 грудня 2017Світ
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Поліція заарештувала водія автомобіля. Ступінь травм всіх постраждалих поки що не відома.
Постраждали щонайменше 16 осіб / storify.com
В австралійському Мельбурні автомобіль протаранив натовп пішоходів, постраждали щонайменше 16 людей, повідомляє Herald Sun.
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Відзначається, що поліція заарештувала водія автомобіля. Ступінь травм всіх постраждалих поки що не відома. За даними видання, дві людини були госпіталізовані, одна з них дитина з важкою травмою голови.
У Мельбурні автомобіль наїхав на перехожих, є постраждалі
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