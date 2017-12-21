В Австралії автомобіль наїхав на натовп людей (фото, відео)

В австралійському Мельбурні автомобіль протаранив натовп пішоходів, постраждали щонайменше 16 людей, повідомляє Herald Sun.

Читайте такожНа півдні Франції автомобіль врізався в натовп людей

Відзначається, що поліція заарештувала водія автомобіля. Ступінь травм всіх постраждалих поки що не відома. За даними видання, дві людини були госпіталізовані, одна з них дитина з важкою травмою голови.