В Австралії автомобіль наїхав на натовп людей (фото, відео)

09:31, 21 грудня 2017
Світ
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Поліція заарештувала водія автомобіля. Ступінь травм всіх постраждалих поки що не відома.

Постраждали щонайменше 16 осіб / storify.com

В австралійському Мельбурні автомобіль протаранив натовп пішоходів, постраждали щонайменше 16 людей, повідомляє Herald Sun.

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Відзначається, що поліція заарештувала водія автомобіля. Ступінь травм всіх постраждалих поки що не відома. За даними видання, дві людини були госпіталізовані, одна з них дитина з важкою травмою голови.

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Теги: #наїзд авто на людей в Австралії