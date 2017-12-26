З британського архіву зникли документи щодо суперечливих історичних моментів

Тисячі урядових документів, в яких викладені деякі з самих суперечливих епізодів британської історії ХХ ст., зникли після того, як державні службовці видалили їх з Національного архіву Британії, а потім заявили про їх втрату.

Загалом зникло близько тисячі документів, повідомляє The Guardian.

Серед втрачених файлів був і відомий лист російського революціонера Зинов’єва, в якому офіцери британської розвідки МІ-6 планували повалення першого лейбористського уряду.

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Також зникли документи про діяльність Комуністичної партії Британії в часи «холодної війни»; інформація про те, як британський уряд заволодів російськими державними фондами після революції 1917 року; файли про оборонні угоди між Великобританією та Малайзією в кінці 50-х років минулого сторіччя, перед тим як обидві країни вступили у війну з Індонезією та багато інших документів.

Міністерство закордонних справ згодом повідомило, що документи ніде не знайшли. Чому документи були вилучені та чому немає їх копій у відомстві відмовилися повідомляти.

Як повідомляв УНІАН, у Новій Зеландіївиявили унікальний архів 1945 року.