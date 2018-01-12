Принц Вільям поскаржився, що Гаррі не покликав його другом нареченого на майбутнє весілля (відео)

Британський принц Вільям заявив, що молодший брат Гаррі не пропонував йому бути одним нареченого на майбутнє весілля з Меган Маркл. Відео з Вільямом оприлюднено в Twitter журналістки видання The Telegraph Ханни Фернес.

Prince William says he hasn't been asked to be best man for Prince Harry yet, and will see what he can do re Wembley wedding clash pic.twitter.com/jPCw8zHuug — Hannah Furness (@Hannah_Furness) January 10, 2018

"Хочу внести ясність, він мене поки не просив бути другом нареченого на весіллі. Це дуже чутливий предмет для обговорень", – іронізував Вільям.

На королівських весіллях у Великобританії не існує такого поняття, як друг нареченого. Однак в 2011 році, коли Вільям одружився з Кейт Міддлтон, для Гаррі було зроблено виняток із правил і надана почесна роль.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл призначена на 19 травня 2018 року.