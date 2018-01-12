Принц Вільям поскаржився, що Гаррі не покликав його другом нареченого на майбутнє весілля (відео)

20:00, 12 січня 2018
Світ
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На королівських весіллях у Великобританії немає друзів нареченого, проте в 2011 році, коли принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон, для його молодшого брата Гаррі було зроблено виняток.

REUTERS

Британський принц Вільям заявив, що молодший брат Гаррі не пропонував йому бути одним нареченого на майбутнє весілля з Меган Маркл. Відео з Вільямом оприлюднено в Twitter журналістки видання The Telegraph Ханни Фернес.

"Хочу внести ясність, він мене поки не просив бути другом нареченого на весіллі. Це дуже чутливий предмет для обговорень", – іронізував Вільям.

На королівських весіллях у Великобританії не існує такого поняття, як друг нареченого. Однак в 2011 році, коли Вільям одружився з Кейт Міддлтон, для Гаррі було зроблено виняток із правил і надана почесна роль.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл призначена на 19 травня 2018 року.

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Теги: #принц Вільям весілля