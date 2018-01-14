У Туреччині пасажирський літак викотився за злітну смугу і завис над урвищем (фото)

В Турецькому аеропорту міста Трабзон пасажирський літак викотився за злітно-посадочну смугу і завис над урвищем, дивом не скотившись у море.

Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

На борту судна в цей момент перебували 162 пасажири і екіпаж. Серед пасажирів виникла паніка. Але, на щастя, за даними влади, всіх вдалося успішно евакуювати.

"Всі 162 пасажири і екіпаж на борту були евакуйовані і знаходяться в безпеці", - сказав губернатор Трабзона Юсель Явуз.

Аеропорт Трабзона на час закрили після інциденту, причина НП поки невідома.

Як повідомляв УНІАН, у Польщі пасажирський літак здійснив аварійну посадку без переднього шасі.