У Туреччині пасажирський літак викотився за злітну смугу і завис над урвищем (фото)
14:53, 14 січня 2018Світ
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На борту судна в цей момент перебували 162 пасажири і екіпаж. На щастя, всіх вдалося успішно евакуювати.
Літак авіакомпанії "Пегасус" / REUTERS
В Турецькому аеропорту міста Трабзон пасажирський літак викотився за злітно-посадочну смугу і завис над урвищем, дивом не скотившись у море.
Про це повідомляє Hurriyet Daily News.
Літак авіакомпанії "Пегасус" / REUTERS
На борту судна в цей момент перебували 162 пасажири і екіпаж. Серед пасажирів виникла паніка. Але, на щастя, за даними влади, всіх вдалося успішно евакуювати.
Літак авіакомпанії "Пегасус" / REUTERS
"Всі 162 пасажири і екіпаж на борту були евакуйовані і знаходяться в безпеці", - сказав губернатор Трабзона Юсель Явуз.
Аеропорт Трабзона на час закрили після інциденту, причина НП поки невідома.
Як повідомляв УНІАН, у Польщі пасажирський літак здійснив аварійну посадку без переднього шасі.
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