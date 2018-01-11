У Польщі пасажирський літак здійснив аварійну посадку без переднього шасі (фото)

У варшавському аеропорту імені Фредеріка Шопена ввечері 10 січня здійснив аварійну посадку пасажирський літак Bombardier Dash Q400 авіакомпанії LOT, який виконував внутрішній рейс із Кракова.

Читайте такожУ Фінляндії пілота вбило дверима літака

Як пише Радіо Свобода, у літака під час заходження на посадку не випустилася передня стійка шасі. Але пілотам вдалося втриматися в межах злітно-посадкової смуги при приземленні й уникнути найгірших наслідків.

На борту повітряного судна перебували 59 пасажирів і четверо членів екіпажу.

Після приземлення розпочалася порятункова операція, а аеропорт Варшави закритий щонайменше до 23:30 за місцевим часом (0:30 11 січня за Києвом).

Нагадаємо, це не перший випадок, коли у літака авіакомпанії LOT не випустилося шасі.

Так, 1 листопада 2011 року у варшавському аеропорту Шопена аварійне приземлення здійснив Boeing 767, який виконував рейс з Нью-Йорка. У літака при заході на посадку не випустилося жодне шасі та відмовила аварійна система їх відкриття, тому пілотам довелося саджати повітряне судно "на черево".

Відео: AudioFlaVor

На борту літака перебувало 220 пасажирів та 11 членів екіпажу. Жоден з них не постраждав під час аварійної посадки, яка стала унікальною для такого типу літаків.