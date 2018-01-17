Тіллерсон побачив спробу КНДР "посіяти розбрат" між США, Росією та Китаєм

Незважаючи на спроби північнокорейського керівництва, влади США, Росії та Китаю залишаються єдині у своїй позиції щодо ядерної проблеми КНДР, заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає Reuters.

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«Є одна політика і одна мета — це повна, контрольована і необоротна денуклеарізація Корейського півострова. Наша єдність і спільні цілі з іншими країнами у регіоні, особливо з Росією і Китаєм, залишаться незмінними, незважаючи на приватні спроби Північної Кореї розділити нас і посіяти розбрат», — сказав Тіллерсон.

Він також зазначив, що в даний момент військова діяльність майже не вимагається для імплементації санкцій відносно КНДР.