Єврокомісія пообіцяла 100 мільонів євро на нові технології для переробки мікропластику

ЄС прийняв першу спільну стратегію з переробки пластику. Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.

"Це захистить навколишнє середовище від забруднення пластмасою, одночасно сприяючи зростанню та інновацій, перетворивши виклик в позитивну програму для майбутнього Європи", - сказано в повідомленні.

Згідно стратегії, уся пластикова упаковка на ринку ЄС до 2030 року повинна стати такою, що переробляється, споживання одноразових пластмас буде скорочено, а умисне використання мікропластиків буде обмежено, передає "ЄвроПравда".

Єврокомісія також пообіцяла 100 млн євро на нові технології, інновації та обмеження щодо мікропластику.

Читайте такожУ понад 80% водопровідної води у світі міститься пластик - дослідження

Очікується, що законодавчі пропозиції з цього будуть представлені Європарламенту і державам-членам у травні.

План базується на економічному стимулюванні переробки пластикових відходів і скорочення споживання одноразової упаковки.

"Просто сказати" Давайте заборонимо пластик "нічого не дасть", - заявив віце-президент Єврокомісії Франс Тиммерманс.

Як зазначається, щорічно європейці генерують 25 млн тонн пластикових відходів, однак лише менше 30% з них відправляється на переробку. Згідно стратегії, до 2030 року цей показник має зрости до 55%.