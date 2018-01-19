"Нове дно шукав?": Путін на Водохреще занурився в ополонку (фото, відео)

Президент Росії Володимир Путін вирушив у Тверську область, де відвідав чоловічий монастир Ніло-Столобенська пустель.

"З нагоди свята Хрещення Господнього Путін побував на частини літургії", — сказав прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, передає "РІА Новости".

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Також Путін взяв участь у водохресних купаннях, занурившись в ополонку на Селігері. Пєсков розповів, що президент РФ вже протягом багатьох років занурюється в ополонку.

"Довго воду підігрівали?", "Ну, прямо іхтіандр", "Нове дно шукав?", "Шкода, що на Селігері не водяться акули і піраньї", "Він то хоч виринув, чи вже починаються свята?" - запитують у коментарях під новиною.