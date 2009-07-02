Польські інвестори скаржаться, що борги з ПДВ зросли до $220 мільйонів

Борг із неповерненого податку на додану вартість перед українськими компаніями-експортерами, що працюють із польськими інвестиціями, зріс до 220 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник голови міжнародного товариства польських підприємців в Україні Мар`ян ПШЕЗДЗЕЦЬКИЙ.

В інтерв`ю УНІАН він уточнив, що 220 млн. дол. – це тільки озвучена підприємцями сума заборгованості по ПДВ.

“Якщо йдеться про невеликі суми, то наші підприємці навіть не говорять про них”, - сказав М.ПШЕЗДЗЕЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що максимальний борг по ПДВ перед однією компанією, що працює з польськими інвесторами, становить 50 млн. дол. «Це компанія, що виробляє в Україні сільськогосподарську продукцію й експортує її на зовнішні ринки, – до Росії, Казахстану та інших країн. Загалом діапазон продукції, що виробляється нашими компаніями, досить значний – в основному, це будматеріали», - уточнив він.

Й додав: «Ми ведемо переговори щодо повернення ПДВ, але постійно чуємо одне й те саме – ситуація складна».

Заступник голови товариства польських підприємців в Україні зазначив, що «йдучи до України, ми розраховували на певний інвестиційний клімат, але, на жаль, зараз заборгованість із ПДВ істотно обмежує розвиток нашого бізнесу».

Він також повідомив, що в деяких компаній існує прострочена заборгованість із повернення ПДВ терміном більше 3-х років.

«Нас дуже турбує той факт, що, за неперевіреною інформацією, одній з наших компаній у податковій інспекції сказали: «якщо вже більш ніж три роки ПДВ не повертається, то таке питання навіть не розглядається». Зараз ми перевіряємо цю інформацію, і якщо вона підтвердиться, ми вживатимемо заходи», - зазначив М.ПШЕЗДЗЕЦЬКИЙ.