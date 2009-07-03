Японський парламент визнав Курили невід'ємною частиною Японії

Верхня палата японського Коккая (парламенту) у п`ятницю, 3 липня, одностайно прийняла закон, який визнає острови Ітурум, Шикотан, Кунашир і архіпелаг Хабомаї невід`ємною частиною Японії і закликає вжити заходів для їх повернення.

Про це передає Lenta.ru.

Раніше цей же закон був схвалений нижньою палатою законодавчого органу.

Тим часом РФ вважає, що названі острови входять до складу російських Курильських островів, посилаючись на результати Другої світової війни. Японська сторона ж вказує на Симодський трактат про торгівлю і кордони - перший російсько-японський договір, підписаний у 1855 році. Згідно з цим документом, кордон між країнами проходить між островами Ітуруп і Уруп, а, отже, названі території є японськими.

Закон, схвалений обома палатами Коккая, був підготовлений до російський-японських переговорів, які відбудуться в італійській Аквілі в рамках саміту G8. Документ, зокрема, припускає розширення безвізового режиму для росіян, які проживають на Курилах, і японців, які були змушені залишити острови.