РФ виступає проти втягування держав у НАТО – Медведєв

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що РФ виступає проти втягування держав у НАТО.

Про це він заявив в інтерв`ю каналу НТВ.

У бесіді, присвяченій зовнішній політиці країни, Д.МЕДВЕДЄВ зазначив, що Росія без жодних ревнощів дивиться на те, як інші держави вибудовують свої відносини з її партнерами по міжнародному співтовариству, зокрема такими важливими, як Сполучені Штати Америки. Але існуючі суперечності приховувати не слід.

«Є інше питання — це залучення держав до тих або інших міжнародних альянсів, в ті або інші міжнародні військові блоки. Ось це нам небайдуже. І тут наша позиція проста, вона залишається незмінною. І з цього питання наші зі Сполученими Штатами Америки думки не співпадають. Наша позиція проста: ми не вважаємо за правильне затягувати ті або інші держави до військово-політичних альянсів без волі їх народів», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.