Лавров назвав провокацією висилку з Чехії російських дипломатів

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав провокацією рішення чеської влади вислати двох російських дипломатів.

"Це чергова провокація", - сказав міністр, коментуючи на прохання журналістів рішення влади Чехії.

За даними чеського інформаційного інтернет-порталу iDnes, Прагу залишить заступник військового аташе при посольстві РФ у Чехії. Другому російському дипломатові чеська влада запропонувала не повертатися з відпустки. Чеські спецслужби мають у своєму розпорядженні інформацію про те, що обидва дипломати "працюють для російських таємних служб", пише iDnes.

Прем`єр-міністр Чехії Ян Фішер і прес-секретар МЗС Чехії Мілан Ржепка відмовилися коментувати цю інформацію.

РІА "Новости"