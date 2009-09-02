До Білорусі доставлені тіла пілотів, які загинули в Польщі

Сьогодні на аеродромі 61-ої винищувальної авіабази в Барановичах (Брестська область, Білорусь) відбулася траурна церемонія передачі білоруській стороні тіл льотчиків-снайперів Олександра Марфицького і Олександра Журавльовича, які загинули 30 серпня в результаті катастрофи Су-27 на авіашоу в польському Радомі.

Як повідомляє білоруське інформаційне агентство БелаПАН, тіла пілотів доставлені до Білорусі транспортним літаком польської армії у супроводі командира 4-го навчального крила Повітряних сил Польщі генерала бригади Томаша ДРЕВНЯКА і військовослужбовців Роти почесної варти Війська Польського. Саме Т.ДРЕВНЯК керував польотами на авіашоу в Радомі 30 серпня.

Виступаючи на аеродромі, польський воєначальник заявив: «Ці люди – просто герої. Вони ціною свого життя врятували населення, що зібралося навколо аеродрому. І за це їм треба віддати честь. Я можу оцінити це як подвиг».

Під час ритуалу закриті труни стояли на постаментах на бетонці. Вони були покриті прапорами Військово-повітряних сил, на кожному зверху лежав кашкет загиблого.

Серед високопоставлених білоруських військових, що зустрічали літак, були заступник командувача ВПС і військами ППО – начальник авіації Михайло ЛЕВИЦЬКИЙ і командувач Західним оперативно-тактичним командуванням ВПС і військ ППО Олександр ПОХМЕЛКІН.

Обидва військові льотчики служили в Барановичах. О.Марфицький був заступником командувача Західним оперативно-тактическим командуванням ВПС і військ ППО, О.Журавльович – заступником командира 61-ої авіабази.

2 і 3 вересня в Барановичах оголошено траур. Прощання з льотчиками відбудеться 3 вересня в Будинку офіцерів. Потім їх поховають.

Сьогодні ж один із білоруських інтернет-користувачів на своїй сторінці в livejournal опублікував розшифровку і аудіозапис розмови білоруських льотчиків з диспетчерами за кілька хвилин до катастрофи. Багато слів звучить нерозбірливо. Проте із запису можна зробити висновок про складність умов, в яких білоруські льотчики намагалися здійснити фігуру вищого пілотажу. Зокрема, до зльоту льотчики уточнюють гранично можливу висоту, на якій їм доведеться виконувати «мертву петлю» -1300-1400 м.

Диспетчер також попереджає льотчиків про необхідність бути уважніше, оскільки на їх шляху на висоті 50 м літає чорний пакет. Крім того, диспетчер також попросив льотчиків після виконання фігур вищого пілотажу знову уточнити координати польоту у зв`язку із сильним вітром. «Перед зльотом заспокоїлися - і як вдома... Буде стрічний (вітер) весь час.... Відноситиме вас від трибун назад, тому після фігур уточнюйтеся....», - сказав диспетчер. Після зльоту диспетчер, ймовірно побачивши, що літак виходить на лінії електропередач, намагається вивести літак у безпечні координати. «Давайте, на 150 виводите акуратненько.... Це виведення? Лінія. Виведення! Куди рухаєшся? Катапультуйся! Катапультуйся!», - закричав диспетчер.

Як повідомляв УНІАН, за попередньою версією Міністерства оборони Білорусі, катастрофа винищувача відбулася із-за попадання птаха в повітрозабірник двигуна.

Під час виконання фігур вищого пілотажу багатофункціональний винищувач Су-27 став втрачати висоту. Обидва пілоти загинули, відводячи літак від глядачів авіашоу і від найближчих населених пунктів.