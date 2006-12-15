Кубинський лідер Фідель Кастро дуже хворий і близький до смерті. Про це заявив на зустрічі з журналістами і редакторами газети The Washington Post директор Національної розвідки США Джон Негропонте (John Negroponte).

"Все, що ми спостерігаємо, вказує на близький кінець. Відлік іде не на роки, а на місяці", - сказав, зокрема, Неграпонте.

Нагадаємо, що 31 липня 2006 року Фідель Кастро переніс складну операцію на кишечнику. Тимчасово він передав свої повноваження брату - Раулю. У зв`язку з хворобою Фідель Кастро не зміг бути присутнім на урочистостях, присвячених його 80-річчю, 13 серпня. Святкування було перенесено на грудень.

Проте в грудні Фідель Кастро знову не зміг з`явитися на публіці, що посилило чутки про його важкий стан. Востаннє кубинці бачили Фіделя Кастро 28 жовтня по національному телебаченню.

Замість Фіделя 2 грудня традиційний військовий парад, присвячений перемозі кубинської революції, приймав його брат Рауль Кастро. Він скористався нагодою, щоб закликати США до початку переговорів з найбільш болючих питань двосторонніх відносин. При цьому Рауль Кастро підкреслив, що США мають визнати незалежність Куби.

Лента.ру