Землетрус магнітудою 8,1 стався в Тихому океані

Землетрус магнітудою 8,1 стався біля північно-західного побережжя острова Санто держави Вануату, повідомляє Reuters посилаючись на Геологічну службу США. За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу знаходився за 373 км від острова Санто на глибині близько 33 км. Інформації про руйнування та постраждалих поки що немає.

Оголошено попередження про загрозу цунамі.