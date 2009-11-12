Медведєв назвав Договір про європейську безпеку завданням Росії

Одним із зовнішньополітичних завдань Росії є створення Договору про європейську безпеку.

Про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав сьогодні, виступаючи з посланням до Федеральних Зборів РФ.

«У сфері безпеки головні зусилля зараз зосереджені на Договорі про забезпечення європейської безпеки. Юридичне, тобто міжнародно-правове оформлення принципів неподільності безпеки у Євроатлантиці стає для нас імперативом, як і розробка механізмів практичної реалізації зобов`язань, що з цього випливають», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Нам іноді дорікають, що ми все це вигадали проти НАТО. Це не так», - запевнив він.

Президент Росії наголосив: «Ми свою зовнішню політику проти когось взагалі не вибудовуємо, однак і до НАТО ми не входимо, та і ряд інших держав не є членами цього блоку, а серйозні рішення, необхідні для зміцнення безпеки в Європі, потрібно ухвалювати вже зараз».

«Саме тому нам потрібний новий ефективний майданчик - якби ми мали такий ефективний інститут - інститут, який здатний зупинити агресора, - то Грузії не вистачило б нахабства розв`язати війну проти Південної Осетії», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Також він наголосив, що зовнішня політика Росії має бути виключно прагматичною і націленою на розв’язання завдань з модернізації країни.

«Нам нема чого, як говорять, надувати щоки. Ми зацікавлені у припливі до країни капіталів, нових технологій і передових ідей. Знаємо, що і наші партнери розраховують на зближення з Росією для реалізації своїх пріоритетних завдань. Тому наша зовнішня політика має бути виключно прагматичною», - сказав він.