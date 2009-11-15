У Великій Британії розробили новий закон проти банківських бонусів

Міністр фінансів Великої Британії Алістер Дарлінг заявив, що влада країни розробила новий закон проти надмірно високих банківських бонусів. За словами міністра, про новий законопроект буде оголошено 18 листопада у зверненні королеви Єлизавети II до уряду, в якому зазвичай озвучуються плани на майбутню парламентську сесію, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Новий закон дозволить Управлінню у справах фінансових послуг Великої Британії зажадати від керівництва банків припиняти контракти із службовцями, в яких прописані бонуси, що перевищують максимальний розмір виплат, встановлений самітом G20. Наглядовий орган зможе оштрафувати банк, якщо останній не виконає його розпорядження.

Щоб новий законопроект набув юридичної сили, його має ухвалити парламент країни, причому зробити це до виборів, які, згідно з британським законодавством, необхідно провести до червня 2010 р.