Завалилася шосейна естакада на сході Китаю
11:39, 15 листопада 2009Світ
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Загинув один робітник
Одна людина загинула, семеро одержали травми у результаті обвалення недобудованої шосейної естакади в місті Веньчжоу провінції Чжецзян на сході Китаю.
Як повідомляє Сіньхуа , обвалення дороги заввишки 30-40 м сталося у суботу. Загинув робітник, що опинився під завалами арматури. З травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані ще семеро робітників.
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