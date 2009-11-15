Завалилася шосейна естакада на сході Китаю

Одна людина загинула, семеро одержали травми у результаті обвалення недобудованої шосейної естакади в місті Веньчжоу провінції Чжецзян на сході Китаю.

Як повідомляє Сіньхуа , обвалення дороги заввишки 30-40 м сталося у суботу. Загинув робітник, що опинився під завалами арматури. З травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані ще семеро робітників.