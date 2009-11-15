Китай: слабкий долар підриває світову економіку

Низькі процентні ставки в США та послаблення долара підігрівають спекуляції на ринках акцій і нерухомості, загрожуючи відновленню світової економіки, заявив голова Комісії з регулювання банківської діяльності КНР Лю Мінкан на фінансовому форумі в Пекіні, повідомляє Associated Press.

За словами китайського чиновника, подальше послаблення долара та позиція Федеральної резервної системи США, яка обіцяє тримати ставки на мінімальному рівні протягом тривалого часу, заохочують інтенсивне застосування carry trade, що "чинить серйозний вплив на глобальні ціни активів". Така ситуація створює "непереборні ризики для відновлення світової економіки", упевнений Лю Мінкан.

Стратегія carry trade передбачає запозичення якоїсь валюти по нижчих ставках з подальшим вкладенням в іншу, більш прибуткову валюту. Carry trade чинить додатковий тиск на американський долар, який стабільно дешевшає до корзини основних валют з минулої весни. Китай не зацікавлений в різкому зниженні курсу долара, оскільки є найбільшим в світі утримувачем боргових зобов`язань США. Крім того, низькі процентні ставки в США викликають відтік коштів з низькодохідних доларових активів в альтернативні активи ринків, що розвиваються, і це створює ризики спекулятивних "бульбашок".

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