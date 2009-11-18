Медведєв хоче майже безвізового режиму у новій угоді Росія-ЄС
18:21, 18 листопада 2009Світ
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Москва теж готова на поступки
У новому договорі Росія-ЄС має бути передбачена можливість для росіян приїздити до країн Євросоюзу без віз.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив на прес-конференції за підсумками самміту Росія-ЄС.
За його словами, йдеться про те, щоб росіяни могли мати можливість на короткий час приїздити до країн Євросоюзу без віз, так само, як і громадяни Євросоюзу - до Росії.
«З іншого боку, ми готові подивитися на те, щоб правила акредитації, прийому на роботу, правила ліцензування теж були більш гнучкими, тому що у нас бюрократії теж вистачає», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
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