Російський олігарх виявився ”білим і пухнастим”

Співвласник і генеральний директор компанії "Норильський нікель" Михайло Прохоров у суботу повернувся до Москви з Франції. Про це "Інтерфакс" повідомив голова департаменту громадських зв`язків компанії Сергій Черніцин.

За його словами, у понеділок Прохоров має намір вийти на роботу. "Як і передбачалося, дана подія виявилася повним непорозумінням, яке благополучно вирішилося. Жодних звинувачень Прохорову не пред`явлено", - підкреслив він.

Нагадаємо, що 9 січня 2007 року гендиректора "Норильського нікелю", а також ще декількох росіян (зокрема - сім дівчат у віці близько 20 років) затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель в рамках розслідування справи про перевезення до цієї країни неповнолітніх повій з Росії. Всі затримані були пізніше переправлені до Ліона.

Напередодні Михайла Прохорова після допиту в Ліоні французька поліція відпустила без пред`явлення звинувачень. Разом з мільярдером були відпущені на волю і інші затримані, яким також не було пред`явлено жодних звинувачень.

Проте, прокурор Ліона заявив, що розслідування у даній справі буде продовжено, і звинувачення звільненим з під варти росіянам можуть бути пред`явлені пізніше, якщо французькою поліцією будуть виявлені достатні для того підстави.

Лента.ру