Путін сподівається, що Німеччина допоможе Росії

Президент Росії Володимир ПУТІН розраховує, що під час головування Німеччини в Європейському Союзі будуть побудовані відносини Росії з іншими країнами ЄС та організацією в цілому.

Як передає РІА «Новости», про це російський глава держави заявив під час зустрічі з канцлером ФРН Ангелою МЕРКЕЛЬ, яка прибула для зустрічі в Сочі.

У свою чергу, А.МЕРКЕЛЬ пообіцяла допомогти просувати співпрацю Росії та Євросоюзу.

В.ПУТІН зазначив, що цього року Німеччина приймає два великих, серйозних напрями діяльності - очолює "вісімку" і починає головування в ЄС.

Розвиток двосторонніх відносин з Німеччиною російський президент оцінив як “дуже добрі”. «Це торкається і політичних контактів, і зростання товарообігу, і контакти в гуманітарній сфері продовжують розширюватися», - зазначив він.

А.МЕРКЕЛЬ заявила, що під час головування в "великій вісімці" Німеччина продовжить обговорення порушених Росією тем.

«У нас була можливість співробітничати минулого року і в темах енергобезпеки, охорони довкілля, екології. Ми переймемо послідовно російський курс", - сказала канцлер.

«Що стосується ЄС, ми говоритимемо про майбутній саміт, який відбудеться в Росії", - повідомила А.МЕРКЕЛЬ.

Вона пообіцяла «докласти зусиль, щоб просувати вперед співпрацю Росії та ЄС, щоб відносини були тіснішими і довгостроковими».