Азаров поїхав до найбагатшої людини світу (фото, довідка)

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ та султан Брунею Хаджи Хассанал БОЛКІАХ обговорили шляхи активізації українсько-брунейського торгівельно-економічного та інвестиційного співробітництва, зокрема, низку перспективних інвестиційних проектів.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зустріч відбулася сьогодні в рамках офіційного візиту української делегації на чолі з М.АЗАРОВИМ до Брунею.

Сторони домовилися пришвидшити процес формування договірно-правової бази українсько-брунейських відносин, закінчити розгляд українських пропозицій щодо взаємодії у галузях машино- та суднобудування, освіти, ВТС та в аерокосмічній сфері.

27 січня українська делегація відбуде до України.

Довідка. У березні 2004 р. візит до Брунею здійснив Президент України Леонід Кучма.

29-й султан Брунею, країни площею 5765 кв. км у північній частині острова Борнео в Східній Азії, народився 15 липня 1946 року. Повне його ім`я - Муда Хассанал Болкіах Муіззадін Ваддаулах. Закінчив інститут "Вікторія" в Куала-Лумпур (Малайзія) та Королівську військову академію в Сандхерсті (Великобританія).

5 жовтня 1967 року, після зречення батька аль-Марума Султана Хаджі Омара Алі Саїфуддіна Саадула Хаїрі Ваддіна, зійшов на престол і 1 серпня 1968 року був урочисто коронований. Має всю повноту законодавчої і виконавчої влади: він водночас султан, голова уряду, міністр оборони, міністр фінансів, релігійний лідер брунейських мусульман.

1987 року, через три роки після проголошення незалежності Брунею журнал Fortune назвав Хассанала Болкіаха найбагатшою людиною в світі - із статком близько 40 мільярдів доларів. Капітал виник із запасів природного газу і нафти, які на Борнео були знайдені ще на початку XX століття. Причому найбагатші родовища виявилися саме на крихітній болотяній ділянці землі, званій Брунеєм. Виникла компанія Brunei Shell Petroleum, яка на паритетних засадах належить англо-голландській Royal Dutch/Shell та правлячій династії.

Бруней посідає третє місце з нафтовидобутку в Південно-Східній Азії - 163 тисячі баррелів на день - і четверте місце в світі з виробництва скрапленого газу.

Султан з королем Йорданії Абдуллою під час відвідання бази брунейського спецназу

345 тисяч підданих (малайці - 64 відсотки, китайці - 20 відсотків) одержують середньорічний дохід в 25 тисяч доларів, а в день народження султана - премії, прибуткового податку не платять, активно користуються безпроцентними позиками, купуючи на них навіть особисті літаки, забезпечені безкоштовною охороною здоров`я і освітою (можуть вибрати навчання в будь-якому зарубіжному коледжі).

Населення не знає, що таке політичні партії, опозиційні ЗМІ, вибори: монарх особисто призначає чиновників.

У султанаті не можна вдягати жовте (привілей султана), чхати і сякатися в суспільних місцях, торкатися руками чужих голів, показувати на будь-що вказівним пальцем (дозволяється лише великим пальцем правої руки), міцно потискувати при вітанні руку.

Хассанал Болкіах "узаконив" фантастичну, як на західні мірки, особисту розкіш, прописавшись у кількох номінаціях в Книги рекордів Гіннесу. Скажімо, одне з полотен Ренуара султан придбав на аукціоні за 70 мільйонів доларів, на одну із званих вечірок "виписав" за 17 мільйонів доларів Майкла Джексона, доньці на день народження подарував аеробус А-340 вартістю 100 мільйонів доларів.

У державній резиденції "Істана нурул іман", яка за площею більше Ватикана (525 метрів в довжину і 228 метрів завширшки), - 1788 кімнат, 257 санвузлів. Куполи палацу, будівельний матеріал для якого імпортувався з 30 країн, покриті 22-каратним золотом. У підземних гаражах стоять 165 "роллс-ройсів" і 300 спортивних машин.

Особливий розділ цієї колекції присвячений "Формулі-1". Султан зібрав всі чемпіонські боліди, що перемагали в гонках починаючи з 1980 року. Не копії, а реальні автомобілі, викуплені безпосередньо у власників "стаєнь" Ferrari, McLaren і інших.

Виїжджаючи за кордон, Хассанал Болкіах бере з собою не менше 400 людей супроводу. Чотири дні перебування в його улюбленому готелі North American коштували брунейській "делегації", яка зайняла 100 кімнат, мільйон доларів.

Утім, є людина, проти якої султан в сенсі витрат просто Скупий лицар. Це його молодший брат, принц Джеффрі. У Лас-Вегасі Джеффрі збудував найбільшу приватну резиденцію в світі - палац площею 50 тисяч кв. метрів (всього в нього більше 30 палаців). Серед його придбань: діамант "Еспрей" ціною 398 мільйонів доларів, що раніше належав британському королівському будинку, килим за 8 мільйонів доларів.

1994 року Джеффрі, тоді міністр фінансів, очолив створений султаном спеціальний фонд - Брунейське інвестиційне агентство (BIA), через яке Хассанал Болкіах планував вкладати гроші в перспективний бізнес в усьому світу. За три роки принц довів BIA до банкрутства (з 3,5 мільярдів доларів боргу), а особисті багатства брата зменшив наполовину.

Султан подав на Джеффрі скаргу до свого Верховного суду, організував міжнародний аудит. Через заборони показуватися в Брунеї Джеффрі довелося перебратися до Лондона і животіти там з чотирма дружинами і 17 дітьми - на 60 тисяч доларів в місяць. Пізніше Джеффрі обіцяв повернути що зможе, і в 2001 році на аукціоні в Брунеї було розпродано 10 тисяч одиниць особистого майна принца, яке зайняло 21 склад.

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