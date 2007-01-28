Лукашенко анулював домовленості з Росією по транзиту нафти

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО несподівано оголосив про анулювання недавніх домовленостей з Росією, пов`язаних з транзитом нафти, і знову запропонував перерахувати всі платежі.

«Делегація, яка веде переговори, отримала від мене прямі вказівки: ті компанії, які пропонуватимуть подібні контракти за подібними цінами з прокачування нафти до Європи, оподатковуватимуться додатковим митом. Щоб ми могли компенсувати свої втрати понад світові ціни», - цитує білоруського президента ІТАР-ТАРС.

«Ми знаємо, де чутливі місця тих, хто спробує нас ударити. Ми викотимо мита по тракторах, холодильниках, пральних машинах, телевізорах та інших товарах», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.