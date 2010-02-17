Україна стала основним постачальником робочої сили до Росії
Дані міграційної служби РФ
Україна стала основним постачальником робочої сили до Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив директор Федеральної міграційної служби (ФМС) Росії Костянтин РОМОДАНОВСЬКИЙ під час зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.
«Основний постачальник і робочої сили, і гостей - Україна», - сказав К.РОМОДАНОВСЬКИЙ
У свою чергу В.ПУТІН зазначив, що найбільше в`їжджає на територію РФ людей з України, на другому місці - Узбекистан, на третьому місці - Казахстан.
«2,8 млн. осіб із України, 1,5 млн. осіб із Узбекистану й 1,4 млн. - із Казахстану», - сказав В.ПУТІН.
К.РОМОДАНОВСЬКИЙ уточнив, що це дані на 31 грудня 2009 року.
За його словами, в Російській Федерації сьогодні перебуває 4,891296 млн. іноземних громадян. При цьому кількість тих, хто працюють законно, вкрай незначна - 332 тис. осіб.
Він повідомив, що ФМС, посиливши порядок видачі дозволів іноземним громадянам на роботу в 2009 році, скоротила кількість таких дозволів на 30% і тим самим захистила російського працівника.