Росія погрожує вийти з Договору про звичайні озброєння в Європі

Росія може вийти з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Російська сторона звинувачує країни НАТО в невиконанні умов договору, зокрема, тих, що обмежують чисельність військ і бойової техніки у "флангових угрупуваннях" на півночі та півдні європейського континенту. Кількісні параметри, встановлені для НАТО, були перевищені при вступі до блоку країн Східної Європи 1999 року. Крім того, країни НАТО відмовляються ратифікувати адаптований договір, вимагаючи попереднього виведення російських військ з Грузії та Придністров`я.

"Судячи не зі слів, а зі справ, члени НАТО, очевидно, не зацікавлені в тому, щоб ДЗЗСЄ був оновлений і ефективно працював, щоб у військовій сфері існували чіткі "правила гри", що відповідають нинішнім реаліям, - заявив директор департаменту МЗС з питань безпеки і роззброєння Анатолій Антонов.

Антонов повідомив, що єдиною зафіксованою умовою ратифікації було виконання Росією зобов`язань щодо скорочення флангових угруповань. Умова була виконана до 2001 року.

У разі, якщо сторони не дійдуть єдиного рішення, Росія може вийти з договору, знявши обмеження на розгортання збройних сил у західних військових округах.

Лента.ру