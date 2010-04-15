Лукашенко: втрата ядерної зброї була "жорстокою помилкою"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "жорстокою помилкою" згоду колишнього керівництва республіки на виведення з країни ядерної зброї, передає Радіо "Свобода". За словами Лукашенка, якби зараз Мінськ мав цю зброю, то міжнародні партнери розмовляли б з ним по-іншому.

Олександр Лукашенко зазначив при цьому, що в Білорусі залишився високозбагачений уран, зокрема збройовий, зберігання якого знаходиться під контролем МАГАТЕ.

Коментуючи той факт, що Білорусь не запросили на саміт з ядерної безпеки в США, Лукашенко сказав, що і не збирався їхати на цю зустріч. Водночас він дорікнув Росії за те, що вона, як партнер, не наполягла на присутності білоруській делегації у Вашингтоні.