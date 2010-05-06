У кабіні загиблого літака польського президента була жінка

06:24, 06 травня 2010
Світ
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ЗМІ посилаються на "чорну скриньку"

Перед катастрофою літака президента Польщі Лєха Качинського в кабіні пілотів перебувала стороння людина. Це була жінка, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на польські ЗМІ.

Журналісти польської радіостанції RMF24 і телеканалу TVN24 повідомили ці дані, пославшись на розшифровану інформацію "чорних скриньок". Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації поки не надходило.

Під час пілотування в кабіні Ту-154м повинні бути 4 особи – перший і другий пілоти, штурман і механік. За словами журналістів, самописці зафіксували голос п`ятої людини – жіночий. Це могла бути стюардеса або хтось із пасажирів.

Частина зафіксованих мовним самописцем фраз, додатково одержаних завдяки очищенню запису від шумів за допомогою спеціальної апаратури, підлягає додатковій ідентифікації.

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