Польський експерт: Путін зондує межі поступливості українців

Глава російського уряду Володимир ПУТІН заявою про можливе об’єднання українського „Нафтогазу” із російським „Газпромом” хоче перевірити межі поступок нових властей України.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив аналітик Гжегож ГРОМАДСЬКИЙ.

„Це спроба зондування української влади – наскільки далеко вони готові піти на співпрацю”, - сказав він.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ назвав непорівнянними активи однієї із найбільших газових компаній світу „Газпрому” із українським „Нафтогазом”, що у випадку звичайного об’єднання призведе до поглинання російською компанією української.

„Газпром є партнером більш, ніж домінуючим”, - сказав він.

Аналітик відзначив, що швидше за все сторони повернуться до ідеї створення газотранспортного консорціуму з управління газотранспортною системою України, до якого також може бути включене керування українськими газовими сховищами.

Він назвав українські сховища дуже привабливим активом для росіян.

На думку експерта, Україна більше втратить, ніж виграє від створення газотранспортного консорціуму навіть у випадку, якщо до проекту приєднаються партнери з Європейського Союзу.

„Консорціум не буде прозорим та буде більше створений на російських, ніж на європейських умовах”, - сказав він.

Г.ГРОМАДСЬКИЙ відзначив, що найкращим вирішенням для України було б створення двостороннього газотранспортного консорціуму із Європейським Союзом в рамках підписаної навесні минулого року Брюссельської декларації.

Він наголосив, що власне така схема реально інтегрувала би України в європейську енергетичну систему, що було б реальним кроком для політичної інтеграції українців з об’єднуючим сьогодні 27 держав ЄС.

„Це (створення трьохстороннього консорціуму) крок назад”, - оцінив він.

Як повідомляв УНІАН, В.ПУТІН минулої п’ятниці після переговорів із главою українського уряду Миколою АЗАРОВИМ запропонував об’єднати „Нафтогаз України” з російським „Газпромом”.

М.АЗАРОВ та Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявили, що не обговорювали це питання із російськими властями, назвавши заяву В.ПУТІНА „експромтом”.