Генеральний директор Інформаційно-аналітичного Центру з вивчення суспільно-політичних процесів на пострадянському просторі при Московському державному університеті Олексій ВЛАСОВ вважає, що не варто очікувати швидкого прориву в українсько-російських відносинах.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Не треба розраховувати на те, що за 2-3 місяці зміниться те, що накопичувалося роками. І за помахом чарівної палички ми станемо такими друзями, що водою не розлити», - сказав О.ВЛАСОВ.

На його думку, російсько-українські відносини повинні перетворитися на суспільний проект, оскільки поки що розвитком цього питання займаються лише політичні еліти.

За його словами, якщо зміни у відносинах двох країн не супроводжуватимуться змінами в інформаційній політиці двох країн і, як наслідок, змінами у сприйнятті один одного, то «успіху не побачимо».

«Може виникнути чергове невирішене газове питання, обернеться інформаційна політика раптово боком, так відразу з`ясується, що відбулося не перезавантаження українсько-російських відносин, а так - тимчасове потепління, яке може змінитися похолоданням», - вважає О.ВЛАСОВ.

На його думку, якщо будуть відновлені довірчі відносини на рівні російського і українського соціуму, то ситуація складеться зовсім по-іншому.

Експерт також зазначив, що очікує від найближчих російсько-українських переговорів змін у гуманітарній, освітній і соціокультурній сферах.

О.ВЛАСОВ вважає, що без таких змін буде складно досягти сталого просування вперед у відносинах двох країн.