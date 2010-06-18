У Польщі опівночі розпочнеться «день тиші»

У Польщі сьогодні останній день, коли кандидати у Президенти мають право проводити агітацію, опівночі в країні розпочнеться „день тиші”, що проводиться завжди у переддень виборів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними останніх соціологічних опитувань, поляки навряд чи оберуть нового главу держави у першому турі 20 червня.

Лише з гідно з даними опитування, проведеного на замовлення Gazeta Wyborcza, на виборах може перемогти фаворит президентської кампанії - лідер партії «Громадянська платформа» (PO) Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, однак видання сумнівається, що за нього можуть проголосувати понад 50% виборців.

За результатами опитування, проведеного на замовлення газети Rczeczpospolita, кандидат правлячої з кінця 2007 року PO у першому турі набирає 42% голосів.

Лідер найпопулярнішої опозиційної партії „Право і справедливість” (PiS), брат-близнюк трагічно загиблого в авіакатастрофі у квітні глави Польської держави Леха Качинського Ярослав КАЧИНСЬКИЙ набирає 31-33% голосів .

Rczeczpospolita зазначає, що з початку кампанії Я.КАЧИНСЬКИЙ скоротив відставання від Б.КОМОРОВСЬКОГО із 20% до 11%.

Трійку лідерів виборчої кампанії замикає кандидат від іншої опозиційної партії, представленої в Сеймі, „Союз лівих демократів” (SLD) Гжегож НАПЄРАЛЬСЬКИЙ, за якого готові проголосувати, згідно з даними опитувань, 9-12% виборців.

Я.КАЧИНСЬКИЙ та Б.КОМОРОВСЬКИЙ планують завершити виборчу кампанію в „Труймясті” (Гданськ, Сопот, Гдиня), де була заснована легендарна незалежна профспілка „Солідарність”, діяльність якої сприяла поваленню комуністичного режиму у Польщі наприкінці 1980-х років.

У першій половині дня Я.КАЧИНСЬКИЙ також планує відвідати місце поховання брата та його дружини у краківському королівському замку Вавель.

Довідка УНІАН. Загалом у позачергових виборах Президента Польщі візьмуть участь 10 кандидатів.

Вибори проводяться через трагічну загибель глави Польської держави Л.Качинського, який загинув 10 квітня в авіакатастрофі поблизу Смоленська.

Другий тур має відбутися 4 липня.

Чергові президентські вибори у Польщі мали відбутися восени цього року.