В аеропорту Праги зіткнулися два літаки

Два літаки зіткнулися у п`ятницю в розташованому у Празі міжнародному аеропорту "Рузіне", повідомляє агентство Ассошиейтед Прес з посиланням на представника аеропорту Міхаелу Лагронову. Інцидент відбувся біля полудня за місцевим часом під час підготовки до вильоту літаків Airbus A 321 компанії Lufthansa і Boeing 737-800 турецької компанії Sun Express. Обидва літаки одержали невеликі пошкодження. Пасажири і члени екіпажів не постраждали. Управління чеської цивільної авіації розслідує зіткнення, причини якого поки не відомі, повідомила Лагронова.

РИА новости