Росія, Білорусь і Казахстан «сообразили на троих»

Росія, Білорусь і Казахстан підписали заяву про набрання сили Митним кодексом.

Як передає РІА «Новости»,про це заявив Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на прес-конференції за підсумками засідання Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС).

"Було підписано заяву у зв`язку з тим, що набув чинності Митний кодекс. У відносинах між трьома країнами він набуде чинності 6 липня, а для Росії і Казахстану набув чинності з 1 липня", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2010 року у рамках Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) діє Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану.

23 травня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН повідомив, що Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану не зможе запрацювати на повну силу з 1 липня, як планувалося раніше.

29 травня В.ПУТІН заявив, що Росія і Казахстан запускають Митний союз з 1 липня, Білорусь може приєднатися пізніше.

Розбіжності при формуванні Митного союзу між РФ і Білоруссю стосувалися митного збору на нафту і нафтопродукти.

3 липня Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що його країна ратифікувала Митний кодекс Митного союзу.