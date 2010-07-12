Біля берегів Гватемали затримали підводний човен з 5 тоннами кокаїну
08:55, 12 липня 2010Світ
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Екіпаж арештували
ВМС Гватемали спільно з управлінням по боротьбі з оборотом наркотиків США затримали в Тихому океані 17-метровий саморобний підводний човен, який перевозив у Сполучені Штати п`ять тонн кокаїну.
Як повідомляє «Газета.ру», екіпаж субмарини, що складається з чотирьох колумбійців, заарештований.
У жовтні 2009 року біля берегів Гватемали був виявлений підводний човен з 10 тоннами кокаїну на борту.
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