Біля берегів Гватемали затримали підводний човен з 5 тоннами кокаїну

ВМС Гватемали спільно з управлінням по боротьбі з оборотом наркотиків США затримали в Тихому океані 17-метровий саморобний підводний човен, який перевозив у Сполучені Штати п`ять тонн кокаїну.

Як повідомляє «Газета.ру», екіпаж субмарини, що складається з чотирьох колумбійців, заарештований.

У жовтні 2009 року біля берегів Гватемали був виявлений підводний човен з 10 тоннами кокаїну на борту.