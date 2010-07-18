США хочуть уточнити цілі війни в Афганістані
Хілларі Клінтон прибула до Пакистану
Держсекретар США Хілларі Клінтон прибула до Пакистану, почавши поїздку по країнах Південної Азії. Головна мета поїздки - уточнити цілі військової операції в Афганістані, яка триває вже 9 років, повідомляє Радіо "Свобода".
На переговорах з керівництвом Пакистану Клінтон має намір особливо наголосити необхідність пакистано-афганської співпраці у війні з тероризмом.
Держсекретар також планує оголосити про збільшення американської економічної допомоги Ісламабаду.
У неділю ввечері намічені зустрічі Клінтон з прем`єр-міністром Юсуфом Разою Гілані та президентом Асифом Алі Зардарі.
Весь день у понеділок держсекретар США вестиме переговори з високопоставленими політиками, військовими і представниками ділових кіл.
У вівторок Хіларі Клінтон попрямує до Кабула, де візьме участь в міжнародній конференції щодо Афганістану.