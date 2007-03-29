У Пекіні обвалився тунель метро: під землею залишилися люди (фото)

Шість чоловік опинилися під завалами в результаті обвалу ґрунту під час будівництва гілки метро в Пекіні, повідомляє РІА Новости.

Як пише газета "Синьцзін бао", аварія сталася в середу. Тунель, який обвалився, був виходом зі станції метро у стадії будування. Робочі опинилися під завалами суміші ґрунту і бетону. За свідченням очевидців, на поверхні утворилася велика яма.

Ведуться пошуково-рятувальні роботи, проте будівельники кажуть, що шансів знайти живих практично немає.

За повідомленням видання, будівельна компанія намагалася приховати від влади факт аварії, а її представники відразу після обвалу навіть відібрали у всіх робітників стільникові телефони.